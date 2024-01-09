كيف نحافظ على محاصيلنا من ضربات الصقيع؟.. "إنذار ورسائل" في اقتراح لـ"المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند: إن المناطق الشمالية وأجزاء من الوسطى من السعودية، تتعرض لظاهرة الصقيع في فصل الشتاء، الذي يؤثر سلبًا على بعض المحاصيل التي لا تتحمل الدرجة الصفرية وما دونها.