المهلة تقترب.. "البيئة" تُجدد دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة للإسراع بالإفصاح

وأشارت إلى أن الإفصاح يشمل كل الآبار غير المرخصة، سواءً كانت زراعية أو صناعية أو حضرية؛ الحكومية منها أو الخاصة؛ مبينةً أن الآبار الجديدة، أو المشتركة، أو آبار الورثة؛ يكفي أن يفصح عنها أحد المستفيدين نيابة عن الآخرين، على أن يكتب في شهادة الإفصاح "بئر مشتركة" أو "بئر ورثة".