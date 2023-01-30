محليات

"النيابة العامة" تُحيل "صاحب معرض سيارات" للمحكمة المختصة بسبب بيعه لـ"مركبة مغشوشة"

التحقيق كشَف أنه باعها عقب إحداث تغيير جذري في هيكلها وتفاصيلها لتبدو وكأنها حديثة الصنع
"النيابة العامة" تُحيل "صاحب معرض سيارات" للمحكمة المختصة بسبب بيعه لـ"مركبة مغشوشة"
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية، وجّهت الاتهام لمواطن (مالك معرض سيارات) بتهمة الغش التجاري.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور ببيع مركبة بعد إحداث تغيير جذري في هيكلها وتفاصيلها، لتبدو وكأنها حديثة الصنع.. وبالتحري عن المركبة تَبَين أنها تَعرضت لحادث مروري، وتم تقديرها من الجهة المختصة بأنها تالفة بالكامل.

وتمت إحالة المذكور للمحكمة المختصة بتهمة الغش التجاري؛ وذلك ببيع منتج مغشوش دخل عليه التغيير والتبديل، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه نظامًا.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة؛ يوجب المساءلة الجزائية طبقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

الغش التجاري
النيابة العامة

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