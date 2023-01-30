"النيابة العامة" تُحيل "صاحب معرض سيارات" للمحكمة المختصة بسبب بيعه لـ"مركبة مغشوشة"

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور ببيع مركبة بعد إحداث تغيير جذري في هيكلها وتفاصيلها، لتبدو وكأنها حديثة الصنع.. وبالتحري عن المركبة تَبَين أنها تَعرضت لحادث مروري، وتم تقديرها من الجهة المختصة بأنها تالفة بالكامل.