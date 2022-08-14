"العاصمي" قبيل "قمة التعليم": مشاورات وطنية واسعة لتطوير رؤية مشتركة

ينظم مكتب التربية العربي لدول الخليج يوم 15 أغسطس 2022م لقاءً تشاوريًا للمنسقين الوطنيين بالدول الأعضاء بالمكتب للمشاورات الوطنية الممهدة لقمة عام 2022 لتحويل التعليم.
وسيحضر اللقاء ممثلون عن اليونسكو، واليونيسف، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنظمات العاملة في دول الخليج واليمن.
وصرح المدير العام للمكتب الدكتور عبد الرحمن العاصمي بأن هذا اللقاء يأتي بعد أن أنجزت الدول الأعضاء بالمكتب مشاورات وطنية واسعة النطاق؛ بهدف تطوير رؤية مشتركة ومواءمة جهود العمل لإحداث التحول المنشود في التعليم، وهدفت المشاورات إلى التركيز على التغيرات في السياسات في مجال التخطيط والميزانية ومجال المعلم والتحول الرقمي.
ويأتي هذا اللقاء الإقليمي قبيل انعقاد القمة العالمية في 17-19 سبتمبر كأول لقاء إقليمي على مستوى العالم، وتحظى القمة باهتمام الأمين العام للأمم المتحدة لقمة التعليم ومنظمة اليونسكو، حيث أكد على أن هذه القمة سوف تسعى إلى تجديد التزامنا الجماعي تجاه التعليم والتعلم المستمر باعتبارهما مصلحة عامة بارزة.