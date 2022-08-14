"العاصمي" قبيل "قمة التعليم": مشاورات وطنية واسعة لتطوير رؤية مشتركة

ويأتي هذا اللقاء الإقليمي قبيل انعقاد القمة العالمية في 17-19 سبتمبر كأول لقاء إقليمي على مستوى العالم، وتحظى القمة باهتمام الأمين العام للأمم المتحدة لقمة التعليم ومنظمة اليونسكو، حيث أكد على أن هذه القمة سوف تسعى إلى تجديد التزامنا الجماعي تجاه التعليم والتعلم المستمر باعتبارهما مصلحة عامة بارزة.