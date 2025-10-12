لأول مرة في الشرق الأوسط.. "خالد التخصصي" يعيد البصر لمريضة بزراعة قرنية صناعية متقدمة

وخلال العملية، تم إزالة التليّفات من الملتحمة، واستُبدلت قرنية المريضة بالقرنية الصناعية، مع إزالة السائل الزجاجي، وزراعة أنبوب داخل العين لتخفيف الضغط مستقبلًا، ثم خُيطت الجفون مع ترك فتحة صغيرة تبرز منها القرنية الصناعية، ما يسمح بالرؤية.