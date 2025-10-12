لأول مرة في الشرق الأوسط.. "خالد التخصصي" يعيد البصر لمريضة بزراعة قرنية صناعية متقدمة

في إنجاز طبي غير مسبوق، نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث في إعادة النظر لمريضة سعودية، عبر إجراء أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط لزراعة قرنية صناعية من نوع (Boston Type II Keratoprosthesis - B-KPro II).
وتُعد هذه العملية من العمليات النادرة عالميًا، والتي تتطلب خبرة جراحية متقدمة ولا تُجرى إلا في مراكز مرجعية رائدة على مستوى العالم.
وأوضح الفريق الطبي أن المريضة كانت تعاني من التهاب مناعي في ملتحمة العين أدى إلى تليّفات وندبات، بالإضافة إلى التهابات شديدة في القرنية، وكانت قد فقدت قدرتها على التمييز البصري، ولا ترى سوى حركة اليد أمام العين.
وخلال العملية، تم إزالة التليّفات من الملتحمة، واستُبدلت قرنية المريضة بالقرنية الصناعية، مع إزالة السائل الزجاجي، وزراعة أنبوب داخل العين لتخفيف الضغط مستقبلًا، ثم خُيطت الجفون مع ترك فتحة صغيرة تبرز منها القرنية الصناعية، ما يسمح بالرؤية.
وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح، وتحسّن مستوى رؤية المريضة في اليوم التالي ليصل إلى 20/70 باستخدام النظارة، مما مكّنها من استعادة استقلاليتها وممارسة حياتها بشكل طبيعي.
وتُعد "قرنية بوسطن الصناعية 2" نسخة متقدمة من "قرنية بوسطن 1"، وتُستخدم فقط في الحالات الشديدة مثل متلازمة ستيفنز–جونسون أو الالتهاب الفقاعي المتندّب، إذ صُمّمت بحيث تُثبت من خلال الجفن وتعمل حتى في غياب الترطيب الطبيعي للعين.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على ريادة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، ومكانته بين المراكز العالمية المتقدمة في رعاية أمراض العيون وتوطين الخبرات الطبية المتقدمة.