بطريقة الفرسان.. "عبية في الدرعية" يحتفل بإكسبو 2030 خلال افتتاح المهرجان

ووُزعت مضارب المزايدة لمشاركة ملاك الخيل في مزاد فخر الدرعية بعرض (33) رأسًا من الخيل العربية الأصيلة، التي تم بيع (١٢) رأسًا منها، وبلغت أعلى قيمة للجواد مبلغ ٢٧٠ ألف ريال، ذهب جزء من ريع بيعها للجمعيات الخيرية.