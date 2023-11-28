بطريقة الفرسان.. "عبية في الدرعية" يحتفل بإكسبو 2030 خلال افتتاح المهرجان

تزامنًا مع الإعلان عن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة إكسبو 2030، افتتح المهرجان السعودي للجواد العربية (عبية في الدرعية) أبوابه أمام الزوار أمس الثلاثاء في منتجع الفروسية العالمي بالرياض، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمهتمين.
وفي التفاصيل، يقام المهرجان برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية.
وانطلقت الفعاليات بالحداء وعرض لفرسان عبية مُغنّين أبيات حداها للملك الموحد – طيب الله ثراه – أثناء استعادة وتوحيد البلاد على ظهر العبية؛ إذ كان للعبية السبق في استعادة هذا الموروث المندثر مما نال استحسان وإعجاب الحضور؛ لما قدمته العبية لأول مرة في تاريخ بطولات الخيل في السعودية.
ووُزعت مضارب المزايدة لمشاركة ملاك الخيل في مزاد فخر الدرعية بعرض (33) رأسًا من الخيل العربية الأصيلة، التي تم بيع (١٢) رأسًا منها، وبلغت أعلى قيمة للجواد مبلغ ٢٧٠ ألف ريال، ذهب جزء من ريع بيعها للجمعيات الخيرية.
وتابعت منطقة الثريا إقامة فعالياتها المختلفة من عروض السامري والرواة، والعروض الغنائية، والفن التشكيلي، والعروض العديدة الأخرى وسط حضور جماهيري كبير.