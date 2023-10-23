جراحة ناجحة لتصحيح عيب خلقي بالعضو التناسلي لطفل بولادة وأطفال بيشة
نجح فريق طبي مختص في المسالك البولية بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة في تصحيح عيب خلقي بالعضو التناسلي لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
وفي التفاصيل، قالت "صحة بيشة"، إن الطفل كان يتابع مع ذويه في عيادة المسالك البولية للأطفال وتم تشخيصه بالتواء في العضو التناسلي بمعدل 120 درجة مع انحراف في مسار البول، وبعد إتمام الفحوصات اللازمة والتأكد من عدم وجود تشوهات وعيوب خلقية أخرى تم اتخاذ قرار تصحيح التواء العضو التناسلي جراحياً.
وأوضحت "صحة بيشة"، أنه تم إجراء العملية الجراحية بنجاح -ولله الحمد- مع تصحيح كامل للالتواء ومسار مجرى البول، وخرج المريض وهو بصحة جيدة.
جدير بالذكر أنه وخلال شهر سبتمبر 2023م، تم استقبال عدد 4623 مستفيداً في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال عدد 3860 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 701 فيما تم إجراء 308 عمليات جراحية، والولادات الطبيعية والقيصرية بلغت 298 حالة، وجراحات اليوم الواحد 133 حالة، والوصفات الدوائية المصروفة 7579 بلغت وصفة، والفحوصات المخبرية 170992 فحصاً، واستقبل بنك الدم 49 وحدة متبرعاً بها، فيما بلغت الخدمات المقدمة من قسم الأشعة 2582 خدمة والطب الاتصالي 1018 حالة.