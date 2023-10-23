جراحة ناجحة لتصحيح عيب خلقي بالعضو التناسلي لطفل بولادة وأطفال بيشة

جدير بالذكر أنه وخلال شهر سبتمبر 2023م، تم استقبال عدد 4623 مستفيداً في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال عدد 3860 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 701 فيما تم إجراء 308 عمليات جراحية، والولادات الطبيعية والقيصرية بلغت 298 حالة، وجراحات اليوم الواحد 133 حالة، والوصفات الدوائية المصروفة 7579 بلغت وصفة، والفحوصات المخبرية 170992 فحصاً، واستقبل بنك الدم 49 وحدة متبرعاً بها، فيما بلغت الخدمات المقدمة من قسم الأشعة 2582 خدمة والطب الاتصالي 1018 حالة.