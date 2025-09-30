أمير جازان يستقبل أطفال مركز جمعية ذوي الإعاقة ويشيد بجهودهم التأهيلية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة اليوم، مديرة مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة فاطمة الشافعي، وعددًا من الأطفال ومنسوبي المركز.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز للأطفال المستفيدين من خدماته، وأبرز المخرجات على المستوى الصحي والتأهيلي.
وأشاد أمير جازان بما يقدمه المركز من خدمات نوعية للأطفال ذوي الإعاقة، وما تحقق من تطور في مستوى الحالات التي تمت معالجتها، مشددًا على مضاعفة الجهود لتقديم كل ما من شأنه مواجهة الإعاقة والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.
حضر الاستقبال وكيل إمارة جازان وليد الصنعاوي.