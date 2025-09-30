أمير جازان يستقبل أطفال مركز جمعية ذوي الإعاقة ويشيد بجهودهم التأهيلية

وأشاد أمير جازان بما يقدمه المركز من خدمات نوعية للأطفال ذوي الإعاقة، وما تحقق من تطور في مستوى الحالات التي تمت معالجتها، مشددًا على مضاعفة الجهود لتقديم كل ما من شأنه مواجهة الإعاقة والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.

حضر الاستقبال وكيل إمارة جازان وليد الصنعاوي.