مقالات: "الرشيد" تحذر من استغلال المقاطعة لضرب القطاع الخاص.. و"المرواني" يطالب باستعادة هيبة المعلم

في مقالها "حين تتحول المقاطعة إلى مؤامرة على القطاع الخاص!" بصحيفة "عكاظ"، تحذر الكاتبة الصحفية وفاء الرشيد من استغلال البعض لدعوات المقاطعة من أجل ضرب الشركات الوطنية السعودية.
وتشير "الرشيد" إلى أن المملكة تشهد موجة تجييش خطيرة ضد شركاتها البارزة عبر حملات مقاطعة مشبوهة. "هنا لا نتحدث عن نقد استهلاكي عفوي، بل عن محاولة ممنهجة لضرب وتخوين القطاع الخاص السعودي".
وتؤكد الكاتبة أن القطاع الخاص يوظف 8.7 مليون عامل، منهم 2.3 مليون سعودي، مشيرة إلى أن إحدى الشركات المستهدفة تشغّل 5000 موظف وتتعاون مع 200 مورد محلي. وتضيف: "إفلاس إحدى تلك الشركات الوطنية ليس حدثًا تجاريًا عاديًا، بل مؤشر مقلق كبير يتناقض مع رؤية 2030".
وتختم الكاتبة قائلة: إن المعركة تستهدف ثقة المواطن في اقتصاده الوطني عبر سيناريو متكرر: شائعة، تضخيم إلكتروني، خطاب تخويني، ثم استغلال ملفات البطالة والتفاوت لزرع الفتنة الداخلية.
يطالب الكاتب الصحفي محمد المرواني بإعادة الهيبة للمعلم عبر التواصل الأسري المدرسي المستمر.
وفي مقاله "إعادة فرمتة للمعلم" بصحيفة "المدينة"، يحذر من أن الأنظمة الحديثة "سلبت شخصية المعلم" وجعلته "أسير الخوف"، مقترحًا "عقوبات مالية عالية أو سجن".
ويضيف: "الأدب لا تفرضه العقوبات بل الأسرة"، مشددًا على ضرورة "إعادة الصلاحيات الكاملة للمعلم" خاصة في المراحل الأولى، و"تطبيق بصمة الوجه والعين" لحضور الطلاب.
ويختم بأن "الاحترام يأتي من احترام أدوات المعلم"، داعيًا إلى "تواصل أسبوعي بين الأسرة والمدرسة" لتخريج أجيال نافعة.
يرى الكاتب الصحفي د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج أن مؤتمر شنغهاي والعرض العسكري الصيني الأخير هما رسائل واضحة للعالم بأننا أمام نظام اقتصادي عالمي جديد، تقوده الصين بقوة عسكرية تحمي منجزاتها وتطورها.
ويبرز المقال استعراض الصين لـ"الثالوث النووي الصيني" لأول مرة، والذي يعني امتلاكها قدرة هجوم نووي من البر والبحر والجو، لتنضم بذلك إلى روسيا وأمريكا. ويصف الكاتب هذا المشهد بأنه "استكمال للاصطفاف السياسي الذي سبقه... ضمن دبلوماسية 'الذئاب المحاربة' الصينية".
ويخلص الكاتب إلى أن هذه القوة ضرورية لتحقيق دعوة الرئيس الصيني لنظام عالمي أكثر عدلًا، لأن "إقامة هذا النظام العالمي الاقتصادي الأكثر عدلًا يحتاج ليس فقط إلى الحكمة... وإنما إلى القوة أيضًا". ويتوقع أن السنوات القادمة ستشهد فرض هذا الواقع الجديد.