مقالات: "الرشيد" تحذر من استغلال المقاطعة لضرب القطاع الخاص.. و"المرواني" يطالب باستعادة هيبة المعلم

ويخلص الكاتب إلى أن هذه القوة ضرورية لتحقيق دعوة الرئيس الصيني لنظام عالمي أكثر عدلًا، لأن "إقامة هذا النظام العالمي الاقتصادي الأكثر عدلًا يحتاج ليس فقط إلى الحكمة... وإنما إلى القوة أيضًا". ويتوقع أن السنوات القادمة ستشهد فرض هذا الواقع الجديد.