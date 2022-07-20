"الربيعة" ينوه بتميز جهود وزارة الشؤون الإسلامية بموسم حج هذا العام

نوّه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم الحج لهذا العام، والتي وصفها بـ"الكبيرة" لخدمة ضيوف الرحمن داخل المملكة وخارجها؛ مؤكدًا أن نجاح الحج كان بفضل الله، ثم تضافر الجهود التي جعلت من الموسم متميزًا وناجحًا بكل المقاييس.