"الربيعة" ينوه بتميز جهود وزارة الشؤون الإسلامية بموسم حج هذا العام

نوّه وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالجهود التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم الحج لهذا العام، والتي وصفها بـ"الكبيرة" لخدمة ضيوف الرحمن داخل المملكة وخارجها؛ مؤكدًا أن نجاح الحج كان بفضل الله، ثم تضافر الجهود التي جعلت من الموسم متميزًا وناجحًا بكل المقاييس.
جاء ذلك في برقية وجّهها وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تضمنت الإشادة والشكر والتهنئة له وكافة منسوبي الوزارة، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ، وعلى ما بذلوه من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها.