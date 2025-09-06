السديس يشكر القيادة على التوجيه بعلاج الشيخ صالح السحيمي: ليس بمستغرب من ولاة الأمر

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، باسمه وباسم أئمة وخطباء ومؤذني الحرمين الشريفين والمدرسين فيهما، أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على توجيههما الكريم بعلاج المدرس بالمسجد النبوي والمفوَّض بالإفتاء في المدينة المنورة، الشيخ صالح السحيمي.
وأوضح السديس أن ما حظي به الشيخ السحيمي من رعاية كريمة ترك أثرًا طيبًا وكان محل دعاء وثناء من الجميع لمقام القيادة، سائلًا الله أن يديم على المملكة عزها وأمنها.
وأكد أن هذا الموقف السامي ليس بمستغرب من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، فهم يحرصون على رعاية العلم وتقدير العلماء والاهتمام بأبناء الوطن كافة دون استثناء، بما يجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، ويؤصل قيم الوفاء والعطاء.
واختتم السديس بالدعاء لفضيلة الشيخ صالح السحيمي بالشفاء العاجل إثر العارض الصحي الذي يمر به، راجيًا الله أن يجعل ما أصابه طهورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يتم عليه الصحة والعافية.