شاهد.. جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون صلاة العشاء والتراويح والتهجد ليلة الواحد والعشرين

بدوره، عبّر المعتمر فيصل عبدالعزيز من جمهورية السودان، عن اعتزازه بما شاهده في التوسعة للمسجد الحرام، مبدياً إعجابه بالخدمات المقدَّمة في الحرم المكي الشريف، ومواقع الإرشاد المنتشرة بأروقة المسجد الحرام، إضافة إلى الكوادر المؤهلة التي تسعى إلى تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المعتمرون وقاصدو بيت الله الحرام، داعيا الله -عزّ وجلّ- أن يجزي جميع القائمين على خدمة وراحة الزوّار والمعتمرين في هذه البلاد خير الجزاء.