132 محطة لخدمة الزائرين والأهالي عبر 6 مسارات لمشروع "حافلات المدينة المنوّرة" خلال المحرم

وتضمنت مسارات الخدمة 6 مسارات لخدمة المستفيدين موزعة في أرجاء المدينة المنوّرة، تشمل محطتَي خدمة على امتداد مسار قطار الحرمين السريع - المسجد النبوي، ومحطتَيْن في مسار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي - المسجد النبوي تعمل على مدار 24 ساعة، إضافة إلى 36 محطة على امتداد مسار الجامعة الإسلامية - العالية، وكذلك 36 محطة ضمن مسار الميقات - الخالدية، و 20 محطة لخدمة المستفيدين ضمن مسار القصواء - سيد الشهداء، إلى جانب 36 محطة على امتداد مسار مجمع طباعة المصحف الشريف - العالية.