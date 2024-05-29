هيئة الأمر بالمعروف تُنظِّم ندوة حول "جهود صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك"

تُنظِّم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ندوة بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك" يوم غد الخميس بجامعة أم القرى بعد صلاة المغرب، وسيشارك فيها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك برعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وفي التفاصيل، تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك، وأثر ذلك في تعزيز وحدة الصف والسمع والطاعة لولي الأمر، والتحذير من المناهج الضالة.
وعبَّر الشيخ "السند" عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على دعمهما ورعايتهما لأعمال وبرامج فرع الرئاسة العامة في المنطقة.