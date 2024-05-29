هيئة الأمر بالمعروف تُنظِّم ندوة حول "جهود صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك"

تُنظِّم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ندوة بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك" يوم غد الخميس بجامعة أم القرى بعد صلاة المغرب، وسيشارك فيها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك برعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.