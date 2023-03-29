كتلة هوائية باردة تندفع نحو الشمال الخميس والجمعة وتؤثر في وسط المملكة والرياض مطلع الأسبوع

وبحسب التوقعات الحالية، فإن انخفاضاً لافتاً سيطرأ على درجات الحرارة في عديدٍ من المناطق، ومن بينها: عرعر وسكاكا وتبوك، ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكلٍ لافتٍ في المناطق الحدودية القريبة من الأردن، مثل: القريات وعرعر وسكاكا، التي يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة فيها لنحو 5 درجات، وربما أقل من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.