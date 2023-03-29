كتلة هوائية باردة تندفع نحو الشمال الخميس والجمعة وتؤثر في وسط المملكة والرياض مطلع الأسبوع

يُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لدينا في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى تأثر القطاع الشمالي من المملكة تدريجياً باندفاع كتلة هوائية أقل حرارة قادمة من الشمال، ذات درجات حرارة معتدلة نهاراً ومائلة للبرودة نهاراً وباردة ساعات الليل اعتباراً من الخميس.
وبحسب التوقعات الحالية، فإن انخفاضاً لافتاً سيطرأ على درجات الحرارة في عديدٍ من المناطق، ومن بينها: عرعر وسكاكا وتبوك، ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكلٍ لافتٍ في المناطق الحدودية القريبة من الأردن، مثل: القريات وعرعر وسكاكا، التي يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة فيها لنحو 5 درجات، وربما أقل من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أما عن جبل اللوز، فتنخفض درجات الحرارة العظمى لتكون في اوائل العشرينيات مئوية في ساعات النهار اعتباراً من اليوم الأربعاء، في حين تنخفض ليلاً إلى حدود درجتَيْن مئويتَيْن تحت الصفر، في حين لا تتجاوز العظمى 12 درجة مئوية يوم الجمعة.
وخلال مطلع الأسبوع المقبل يُتوقع أن تندفع الكتلة الهوائية الباردة نحو الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، بحيث تعمل على خفض درجات الحرارة لقيم أقل مما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أواسط العشرينيات مئوية في الرياض، والله أعلم.
ومع دخول المملكة تحت تأثير هذه التقلبات الحرارية يجب التنبيه من أن هذه الأجواء سترفع من احتمالية الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، نتيجة الفوارق الحرارية الكبيرة بين الليل والنهار، حتى بين يومٍ وآخر خلال الفترة المقبلة.