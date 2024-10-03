هيئة تطوير محمية الملك سلمان تشارك بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر محمية في الشرق الأوسط وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية وهي حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، مما جعلها تمتلك تنوعاً جغرافياً خلاباً ومناطق وآثار تمتد أعمارها لآلاف السنين ومنها آثار جبة التي تم تسجيلها في اليونسكو، إضافة إلى احتوائها على العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل ظبي الريم والمها العربي والظبي العربي والوعل والعديد من النسور والصقور.