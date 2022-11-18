شركة "سيسكو" تشارك في فعالية "بلاك هات" لاستعراض أحدث الحلول الأمنية

وأضاف: قدّم الاستبيان معلوماتٍ واسعةً حول المنهجية الأمنية العامة التي تعتمدها الشركات الحكومية والخاصة لحماية أماكن العمل الهجينة، ولا سيما بعد أن أسهمت الجائحة في تسريع اعتماد هذه الشركات على نموذج العمل الهجين وتمكين الوصول إلى بياناتها عن بُعد، والذي يتضمن بدوره عديداً من المخاطر الأمنية، كما لوحظ ازدياد اعتماد سلسلة الهجمات السيبرانية على التهديدات الداخلية التي تظهر عن غير قصد، في حين يؤدي تسريب أصغر بيانات الأفراد إلى تهديد أمنهم السيبراني على نطاقٍ واسع.