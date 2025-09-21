"فلكية جدة": اليوم آخر أيام الصيف فلكيًا

وبيَّن أن فصل الخريف يتميّز بكثرة تقلباته الجوية، إذ يُعد فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، وتتقلب درجات الحرارة فيه باستمرار، ويُمثِّل البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية بما فيها شبه الجزيرة العربية، وتزداد حالات عدم الاستقرار الجوي، وترتفع فرص هطول الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي، لافتًا النظر إلى أن بداية فصل الخريف في الدائرة القطبية الشمالية, ستضع حدًا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة، وتفتح المجال أمام أضواء الشفق القطبي لتبدأ دورة جديدة من الظواهر الطبيعية الساحرة في القطب الشمالي.