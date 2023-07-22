تيهة نفود وشرط مهر ومؤونة ولي.. 40 ألف عقد تجلب "روايات مأذون بحائل"

حكى مأذون الأنكحة بحائل ناصر بن ضاري بن صالح القفيعي الشمري؛ بعضاً من المواقف التي مرّت به خلال عقده قران أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة على مدى 30 عاماً، أي بواقع 3 عقود تقريباً يومياً.
وفي التفاصيل؛ أوضح "القفيعي"؛ وفقاً لـ"العربية"، أنه عقد لزوجين في النفود الكبير شمال حائل؛ الأمر الذي كلّفه وقتاً وجهداً، حيث تاه عن الطريق الصحيح لمدة يومين، إلى أن قيّض الله له مَن ينقذه.
وعن المهور التي يطلبها ولي أمر الزوجة من الزوج، أشار إلى أنها تختلف من عائلة إلى أخرى، إلا أنه عقدَ قراناً بين مواطن ومواطنة على شرط مهر 300 ألف ريال، الأمر الذي بهذا الشرط لم يستمر عقد القران لأكثر من عشرين يوماً.
وبيّن "القفيعي"؛ أنه شهد حالة عقد قران أخيراً بين مواطن ومواطنة، أسهم فيها ولي أمر الزوجة بـ30 ألف ريال كمعونة منه للزوج؛ لإكمال بيته متبعاً للحديث الشريف "أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَؤونَةً".
وعن التطور الذي أحدثته وزارة العدل في نظام عقود الأنكحة، أكّد أن ذلك التطوير سهّل على مأذوني الأنكحة، حيث البرنامج مُتقن ومُقنَن ولا يكون فيه لبسٌ، وتتم إضافة الزوجة إلى الزوج إلكترونياً عبر نظام "أبشر"، كما أن العقد عقدٌ إلكتروني.