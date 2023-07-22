تيهة نفود وشرط مهر ومؤونة ولي.. 40 ألف عقد تجلب "روايات مأذون بحائل"

وعن المهور التي يطلبها ولي أمر الزوجة من الزوج، أشار إلى أنها تختلف من عائلة إلى أخرى، إلا أنه عقدَ قراناً بين مواطن ومواطنة على شرط مهر 300 ألف ريال، الأمر الذي بهذا الشرط لم يستمر عقد القران لأكثر من عشرين يوماً.