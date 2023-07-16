"تقنية الباحة" تعلن مواعيد القبول في برامج الدبلوم المسائي

وأوضح عميد الكلية عبدالله بن علي خليف، أن التقديم سيكون عبر بوابة "قبولي" من خلال الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration، ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء القادم 1/ 1/ 1445هـ متمنيًا للجميع التوفيق.