"تقنية الباحة" تعلن مواعيد القبول في برامج الدبلوم المسائي

أعلنت الكليات التقنية للبنين بالباحة عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ في برامج الدبلوم المسائي للموظفين وغير الموظفين.
ويشمل البرنامج تخصصات قسم الحاسب وتقنية المعلومات "تخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب، وتخصص تقنية الدعم الفني"، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص تقنية القوى الكهربائية، وتخصص تقنية الآلات الكهربائية"، وقسم التقنية الإدارية والمالية "تخصص تقنية الأعمال المكتبية، وتخصص تقنيات محاسبية".
وأوضح عميد الكلية عبدالله بن علي خليف، أن التقديم سيكون عبر بوابة "قبولي" من خلال الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration، ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء القادم 1/ 1/ 1445هـ متمنيًا للجميع التوفيق.