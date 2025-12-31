اعتبارًا من اليوم.. بدء تنفيذ حزمة قرارات تنظيمية تشمل الرواتب والطرود والتعليم والنقل والإسكان.. تعرّف عليها

بدأت اليوم، 1 يناير 2026م، حزمة من الأنظمة والقرارات الجديدة في المملكة العربية السعودية، تشمل قطاعات متعددة مثل الموارد البشرية، النقل، التعليم، البريد، والإسكان، ضمن خطوات تنظيمية تعكس التوجه نحو رفع كفاءة الخدمات وتحقيق مستهدفات التحول الوطني.
تحويل الرواتب إلزاميًا عبر المنصات الرسمية
دخل قرار تحويل رواتب جميع العمالة المنزلية عبر المنصات الرسمية حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق المالية، وتنظيم العلاقة التعاقدية، وضمان الشفافية في التعاملات المالية بين العامل وصاحب العمل.
إلزام شركات الطرود باستخدام العنوان الوطني
كما بدأ اليوم تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية دون إدراج العنوان الوطني، بهدف تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، وتقليل التواصل غير الضروري بين المندوبين والمستفيدين، بالإضافة إلى رفع مستوى الدقة والانسيابية في التشغيل.
خدمات نقل وتعليم جديدة
وشملت القرارات إتاحة تذاكر فصلية وسنوية للطلبة لاستخدام النقل العام في مدينة الرياض، في خطوة تستهدف دعم الطلاب وتسهيل تنقلهم، وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.
تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض
وفي الجانب العقاري، بدأ إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مدينة الرياض، ضمن جهود معالجة التوسع العمراني العشوائي وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
تسهيلات للمسافرين ودعم دولي
كما بدأ تنفيذ قرار إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى روسيا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة السفر بين البلدين.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين جودة الحياة، وتنظيم الخدمات، وتقديم حلول رقمية وتشغيلية تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.