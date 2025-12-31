اعتبارًا من اليوم.. بدء تنفيذ حزمة قرارات تنظيمية تشمل الرواتب والطرود والتعليم والنقل والإسكان.. تعرّف عليها

إلزام شركات الطرود باستخدام العنوان الوطني



كما بدأ اليوم تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية دون إدراج العنوان الوطني، بهدف تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، وتقليل التواصل غير الضروري بين المندوبين والمستفيدين، بالإضافة إلى رفع مستوى الدقة والانسيابية في التشغيل.