اتفاقية لدعم تدريب "1400" مواطن للعمل في "التشغيل والصيانة"

ويتضمّن البرنامج التدريبي "13" تخصصًا مهنيًّا وفنيًّا؛ منها: دبلوم سلامة الإنشاءات، وفني لحام، وتصنيع أنابيب، وفني صيانة كهرباء، ومشغل آلات دقيقة، وفني صيانة آلات، وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى.