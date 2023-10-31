اتفاقية لدعم تدريب "1400" مواطن للعمل في "التشغيل والصيانة"

أبرم صندوقُ تنمية الموارد البشرية، اتفاقيةَ دعم تدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي، تستهدف تأهيل "1400" متدرب ومتدربة في مجال التشغيل والصيانة؛ للعمل في منشآت القطاع الخاص وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف، وذلك خلال حفل تخريج متدرّبي ومتدربات المعهد، أمس، برعاية محافظ الأحساء.
ومثّل "الصندوقَ" خلال توقيع الاتفاقية نائبُ المدير للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، ومن جانب "المعهد" مديرُه عبدالعزيز بن عبدالله الحجي.
وتنصُّ اتفاقية الدعم على التعاون المشترك بين الجهتين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلّبات سوق العمل في مثل هذا النوع من المجالات الاقتصادية الهامة، تماشيًا مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.
وبموجب آلية الدعم يشارك الصندوق بنسبة "75%" من تكاليف التدريب، وبنسبة "50%" من مكافآت المتدربين، وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن العمل المرتبطة بالتوظيف.
ويتضمّن البرنامج التدريبي "13" تخصصًا مهنيًّا وفنيًّا؛ منها: دبلوم سلامة الإنشاءات، وفني لحام، وتصنيع أنابيب، وفني صيانة كهرباء، ومشغل آلات دقيقة، وفني صيانة آلات، وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى.
وبحسب الاتفاقية: أكّد الطرفان أهميةَ الإشراف ومراقبة تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل منتظم حسب الخطة، بما يضمن جودة وتحقيق أهداف البرنامج، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمعلومات بصفة دورية ومتابعة سير ومراحل الاتفاقية.