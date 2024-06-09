قطار المشاعر المقدّسة يستعد لنقل آلاف الحجاج خلال موسم الحج

ورُوعي في تصميم المحطات عدة أمور لتسهيل تنقل الحجاج أثناء دخولهم للمحطات وركوبهم للقطار وخلال مغادرتهم له، من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الحجاج الذين يستخدمون قطار المشاعر المقدّسة، فتم فصل منطقة الانتظار عن منطقة الصعود، وكذلك تم فصل رصيف الصعود عن رصيف المغادرة، وتحتوي محطات قطار المشاعر المقدّسة على جسور ربط مخصّصة لنقل الركاب للدور الأرضي للمحطة من الجهة المقابلة لها، وكذلك على منحدرات مخصّصة لنقل الركاب من رصيف المحطة، إضافة إلى مصاعد كهربائية؛ تهدف لتسهيل دخول وخروج الحجاج للمحطة، وبشكل خاص، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، كما رُوعي في تصميم المحطات عدد أبواب الدخول والخروج للقطار البالغ عددها 60 باباً لكل جانب، حيث تحتوي المحطات على العدد ذاته من الأبواب لتسهم في دخولٍ وخروجٍ سلسٍ للحجاج في أثناء رحلتهم على متن القطار.