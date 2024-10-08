اختتام المؤتمر الدولي السنوي الثالث لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالرياض

يُذكر أن تنظيم المجمع للمؤتمر السنوي الثالث يؤكد رسالته في استثمار فرص خدمة اللغة العربية، والمحافظة على سلامتها، ودعمها نطقًا وكتابة، وتعزيز مكانتها عالميًّا، ومدّ جسور التعاون بينه وبين الجهات ذات الخبرة والتجربة في المعالجة الآلية للغة العربية، خاصةً المعنيَّة بالبيانات اللغوية والمحتوى العربي، واستعراض التجارِب المتميزة في مراكز الذكاء الاصطناعي المختصة باللغة العربية، لا سيما المعاجم العربية الرقمية والمدونات، والتعريف بجهود الباحثين وآخر المستجدات العلمية في مجال حوسبة اللغة العربية، وتعزيز حضور اللغة العربية في مجال الحوسبة، والسعي إلى البناء التراكمي، والتأصيل العلمي لهذا الميدان.