كسر أضلاع وتهتك شرايين.. تدخّل عاجل ينقذ حياة "عشريني" إثر حادث بمهد الذهب

تمكّن فريق طبي متخصص في علاج الإصابات والحوادث بمستشفى الملك فهد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من عمره تعرض لحادث مروري في محافظة مهد الذهب نتج عنه إصابته بتكسر في أضلاع الصدر وتهتك بشرايين المنطقة القطنية ونزف حاد وتجمع دموي في تجويف الصدر ومنطقة الظهر.
وأوضح التجمع أن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد استقبل الحالة عبر الإسعاف وهي غير مستقرة وتعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ويعاني من إصابات حادة وخطرة نتيجة الحادث الذي تعرض له، مشيراً إلى أنه على الفور أجريت له الرعاية العاجلة الأولية من نقل الدم وعمل التحاليل اللازمة والفحص المبدئي بواسطة الأشعة المقطعية.
وأضاف: تبين من الفحص وجود تضرر في القفص الصدري وتكسر أضلاع الصدر وتجمع دموي بتجويف الصدر وإصابة وتهتك بشرايين المنطقة القطنية، وتجمع دموي آخر بمنطقة الظهر، ليتم تحضير المريض ونقله للأشعة التداخلية وإجراء عملية جراحية عاجلة لإيقاف النزيف والتحكم فيه وإنقاذ حياته، حيث تمت السيطرة على النزيف دون مضاعفات تُذكر.
وأشار التجمع إلى أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد بمشاركة الأطباء دعاء الفريدي وتركي ضاحي وريان حلواني، واستقرت حالة المريض بعدها ليواصل الخطة العلاجية المعدة له من قبل الفريق الطبي.