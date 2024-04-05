كسر أضلاع وتهتك شرايين.. تدخّل عاجل ينقذ حياة "عشريني" إثر حادث بمهد الذهب

وأوضح التجمع أن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد استقبل الحالة عبر الإسعاف وهي غير مستقرة وتعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ويعاني من إصابات حادة وخطرة نتيجة الحادث الذي تعرض له، مشيراً إلى أنه على الفور أجريت له الرعاية العاجلة الأولية من نقل الدم وعمل التحاليل اللازمة والفحص المبدئي بواسطة الأشعة المقطعية.