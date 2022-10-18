أجواء حارة ومستقرة في أغلب أنحاء المملكة الثلاثاء وتباشير بأول فرصة للأمطار

يطل علينا موسم الوسم هذا العام بأجواءٍ مُستقرة وحارّة في أغلب أنحاء المملكة، حيثُ يتخذ المُرتفع الجوي شبه المداري الجزيرة العربية بما في ذلك المملكة السعودية مركزاً له.
وتتوالى البشائر عبر الخرائط العددية المُطورة في مركز طقس العرب، باحتمالية تأثر الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة مع نهاية الأسبوع الحالي، بأول فُرصة للأمطار خلال وسم 2022.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في المناطق الشمالية يوم الثلاثاء، بحيث يكون الطقس حاراً نهاراً في أغلب مناطق المملكة ومعتدل في المُرتفعات الجنوبية، وتتهيّأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار على أجزاءٍ محدودة من مُرتفعات عسير وجازان بإذن الله، وتكون الرياح مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق.
ويُتوقع أن تكون الفروقات الحرارية جليّة بين ساعات النهار والليل في عديد من المناطق، بحيث تنخفض الحرارة الصغرى بشكلٍ واضح، وتسود أجواءٌ مائلة للبُرودة في المُرتفعات الشمالية والجنوبية الغربية، بينما تكون الأجواء مُعتدلة إلى لطيفة في أغلب المناطق.
ويُتوقع أن تندفع كتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة في طبقات الجو العليا صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط و بلاد الشام مع نهاية الأسبوع الحالي، تستثير مُنخفض البحر الأحمر ويتمدّد نحو الشمال، هذا التلاقي قد يعمل على تولد أحوال جوية غير مُستقرة على أجزاءٍ عشوائية ومُتفرقة من شمال غرب المملكة مع نهاية الأسبوع الحالي.