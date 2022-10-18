أجواء حارة ومستقرة في أغلب أنحاء المملكة الثلاثاء وتباشير بأول فرصة للأمطار

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في المناطق الشمالية يوم الثلاثاء، بحيث يكون الطقس حاراً نهاراً في أغلب مناطق المملكة ومعتدل في المُرتفعات الجنوبية، وتتهيّأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار على أجزاءٍ محدودة من مُرتفعات عسير وجازان بإذن الله، وتكون الرياح مُعتدلة السرعة في أغلب المناطق.