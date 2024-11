للعام الثاني على التوالي.. "طلعت مصطفى" في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بالرياض

وتعد "مدينة بنان" واحدة من أفضل المدن عالميا التي تقدم جودة الحياة وتستحق عن جدارة الشعار الذي رفعته "أفضل مجتمع تعيش فيه" أو "The best community to live in"، نظرا لتميزها من خلال تحقيق التآلف بين التكنولوجيا والرقمنة ومبادئ "جودة الحياة" لأكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community ، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي لقاطنيه من خلال توفير الخدمات المتكاملة على بعد خطوات من المسكن، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، لتقديم مجتمعاً نابضاً بالحياة ونموذجاً جديداً للحياة المتكاملة يطبقه القطاع الخاص لأول مرة في المملكة - على غرار مشروعات المجموعة في مصر - وذلك بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 .