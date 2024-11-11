للعام الثاني على التوالي.. "طلعت مصطفى" في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بالرياض

تشارك مجموعة طلعت مصطفى في النسخة الثانية لمعرض سيتي سكيب العالمي 2024، والذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الحالي. وتعرض المجموعة عددا من مشروعاتها التي تعكس تجربتها الرائدة في مجال التطوير العقاري - الممتدة لأكثر من 55 عاما - أنشأت خلالها مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جودة الحياة لقاطنيها ، ومفهوم السكن والحياة الراقية لتحقيق مبادئ الاستدامة في مجتمعاتها وتطبق أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تشييد المدن الذكية والخضراء، وبما يحقق جودة الحياة الراقية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتعرض مجموعة طلعت مصطفى في معرض سيتي سكيب مشروع "مدينة بنان" المقام على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال شرق الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي أطلقته المجموعة في مايو الماضي بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان NHC، وحقق مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت أكثر من 53 مليار جنيه حتى 6 نوفمبر الجاري، متفوقاً على مستهدف مبيعات السنة الواحدة. وبدأت مجموعة طلعت مصطفى الأعمال الانشائية في مدينة بنان يوليو الماضي، التزاماً بالجداول الزمنية والخطط الإنشائية لتسليم الوحدات للملاك وفق المواعيد المقررة، لتصبح المدينة جاهزة للحياة من أول يوم لاستقبال الملاك لوحداتهم.
وتسعى مجموعة طلعت مصطفى إلى نقل خبراتها الممتدة لأكثر من 55 عاما في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة إلى مدينة بنان بالمملكة ليتم تطويرها على غرار مختلف مدن المجموعة ، مثل مدينة الرحاب ، أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص في مصر، إلى جانب "مدينتي" المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة "نور" بكابيتال جاردنز وكذلك مشروع "ساوثميد" بالساحل الشمالي الغربي كمدن للمستقبل ونماذج للمدن الذكية المتكاملة.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من استقبال مشروع مدينتي وفدين من المملكة العربية السعودية والعراق للإطلاع على التجربة الرائدة للمجموعة في تطوير المدن الذكية والمستدامة متكاملة الخدمات.
وتعد "مدينة بنان" واحدة من أفضل المدن عالميا التي تقدم جودة الحياة وتستحق عن جدارة الشعار الذي رفعته "أفضل مجتمع تعيش فيه" أو "The best community to live in"، نظرا لتميزها من خلال تحقيق التآلف بين التكنولوجيا والرقمنة ومبادئ "جودة الحياة" لأكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community ، وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي لقاطنيه من خلال توفير الخدمات المتكاملة على بعد خطوات من المسكن، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، لتقديم مجتمعاً نابضاً بالحياة ونموذجاً جديداً للحياة المتكاملة يطبقه القطاع الخاص لأول مرة في المملكة - على غرار مشروعات المجموعة في مصر - وذلك بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 .
وتتسم مدينة بنان بالمساحات الخضراء الشاسعة التي تمثل نحو 40 % من مساحة المشروع، ما يدعم مشروع "الرياض الخضراء" الذي يُعد واحداً من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم، كما تتميز بالنمط التخطيطي العضوي ( Organic Planning ) والذي يوفر أكبر قدر من الخصوصية للوحدات والفيلات باختلاف زوايا رؤيتها . كما رُوعي في التخطيط العام "لمدينة بنان" الحفاظ على التضاريس الطبيعية مثل الأودية المخصصة لاستيعاب مياه الأمطار، وهو من العناصر الجمالية التي تعظمها مجموعة طلعت مصطفى في مشاريعها في أعمال التصميم والتنفيذ "أودية خضراء".
واستعانت المجموعة بأكبر الاستشاريين على مستوى العالم في تخطيط مدينة "بنان"، حيث قامت بتنفيذ مخططات تراعي طبوغرافية المكان والخصائص المناخية السائدة والواقع الاجتماعي المتمثل بطبيعة الحياة الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد والثقافة وتحقيق التجانس الحضري العمراني ، فضلا عن تحقيق متطلبات القاطنين الأساسية المتمثلة في توفير المسكن المريح الذي يحقق الراحة والأمان ، مع إتاحة مناطق ترفيهية تنسجم مع أعمار السكان ومستوياتهم الثقافية والعلمية ، وتخطيط شبكة طرق ومواصلات تخدم جميع السكان وتسهل عملية انتقالهم داخل المدينة ومع المدن الأخرى، فضلا عن تخطيط الخدمات المجتمعية مثل المدارس والمراكز الطبية والانشطة الترفيهية ونادي اجتماعي رياضي على مساحة أكثر من 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بمرافق جودة الحياة مثل مركز الشرطة والمطافئ والإسعاف، مع الالتزام بمعايير الخصوصية وتوفير الأمان للقاطنين.
وراعت مجموعة طلعت مصطفى في تخطيط مدينة بنان توفير كافة الخدمات بمختلف المناطق داخل المشروع، حيث لا يضطر الساكن للخروج من المدينة للحصول على أي خدمة ، وذلك من خلال توفير مركز خدمات وسط كل منطقة سكنية على بعد خطوات من أي وحدة سكنية داخل المنطقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان وتقديرا لقيمة الوقت والمجهود في واقع الحياة الحديثة السريعة. كما تم توزيع الخدمات العامة بمدينة بنان بعناية ، حيث تتوسط خدمات الاحتياجات اليومية المحور الأخضر الذي يفصل بين مناطق العمارات السكنية والفيلات .
ويلعب الموقع دوراً مهماً في تميز مدينة بنان شمال شرق العاصمة السعودية الرياض ، حيث يرتبط المشروع بأهم المناطق الحيوية في المملكة، كمطار الملك خالد الدولي، وميدان الملك عبد العزيز للفروسية، وجامعة الأميرة نورة، ومركز غرناطة مول، واكسبو الرياض 2030، وذلك ضمن نطاق الامتداد العمراني للعاصمة الرياض.
كما تتولى المجموعة عمليات إدارة المشروع، وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع التي تشمل الأمن وخدمات إدارة مرافق المدينة، وهو ما يضمن استدامة المشروع والحفاظ على قيمته وهويته. وتتميز بنان باستخدام أحدث التقنيات الذكية لتشغيل وإدارة المرافق المختلفة بما يحقق الاستدامة مع الحفاظ على البيئة، من خلال توفير أحدث أنظمة الأمان والحماية من كاميرات مراقبة، ووسائل توفير الطاقة المتجددة، من خلال دمج الألواح الشمسية والشبكات الذكية، وخدمات الري الذكي، والإنارة الذكية، وخدمات جمع وفصل القمامة وغيرها من التطبيقات والخدمات التي من شأنها توفير بيئة خضراء ذكية ومستدامة. وتوفر مدينة بنان أيضاً خدمات المنزل الذكي في أكثر من 27 الف وحدة سكنية من بين شقق وفلل واراضي لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، تمثل منتجاً جديداً في السوق السعودي.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات قياسية بلغت 470 مليار جنيه خلال العام الجاري، منها 280 مليار جنيه (ما يعادل حوالي 5.6 مليار دولار) لمشروعها الجديد "ساوثميد" في الساحل الشمالي الغربي، وهو ما يعادل إجمالي أكبر 9 شركات عقارية في السوق المصري. كما كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو الممنتدب ، عن تحقيق مشروع "ساوثميد" رقمًا تاريخيًا في حجم الوحدات المباعة وبلغت 12 ألف وحدة سكنية، وتم بيع نسبة 20% منها للسوق العالمي ما يعد بمثابة شهادة على قوة العلامة التجارية لمجموعة طلعت مصطفى والثقة التي تحظى بها والطلب الكبير على منتجاتها من داخل وخارج مصر.