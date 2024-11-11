للعام الثاني على التوالي.. "طلعت مصطفى" في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بالرياض

كما تتولى المجموعة عمليات إدارة المشروع، وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع التي تشمل الأمن وخدمات إدارة مرافق المدينة، وهو ما يضمن استدامة المشروع والحفاظ على قيمته وهويته. وتتميز بنان باستخدام أحدث التقنيات الذكية لتشغيل وإدارة المرافق المختلفة بما يحقق الاستدامة مع الحفاظ على البيئة، من خلال توفير أحدث أنظمة الأمان والحماية من كاميرات مراقبة، ووسائل توفير الطاقة المتجددة، من خلال دمج الألواح الشمسية والشبكات الذكية، وخدمات الري الذكي، والإنارة الذكية، وخدمات جمع وفصل القمامة وغيرها من التطبيقات والخدمات التي من شأنها توفير بيئة خضراء ذكية ومستدامة. وتوفر مدينة بنان أيضاً خدمات المنزل الذكي في أكثر من 27 الف وحدة سكنية من بين شقق وفلل واراضي لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، تمثل منتجاً جديداً في السوق السعودي.