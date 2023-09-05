"الصناعة" تُتيح للمستثمرين الاستفادة من مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" إلكترونيًا

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية في ديسمبر من العام الماضي 2022، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، إضافة إلى تلبية الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.