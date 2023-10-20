رئيس وزراء تايلند يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، وسفير مملكة تايلند لدى المملكة العربية السعودية دارم بنثام، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.