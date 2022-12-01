استمرار تسجيل الصقور في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قد استحدث شوطين جديدين في مسابقة الملواح بنسخته الخامسة، يحملان لقب (سيف الملك)، يتنافس فيهما الصقارون الذين اجتازوا الأشواط التأهيلية وتوّجوا بالأشواط النهائية (كؤوس الملك عبدالعزيز)، حيث يجمع الشوطان نخبة الصقور وأكثرها تميزاً، التي تفوقت على الصقور في فئاتها، وتشريف المتميزين والفائزين بلقب فريد هو (سيف الملك عبدالعزيز).