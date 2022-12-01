استمرار تسجيل الصقور في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز

يواصل نادي الصقور السعودي استقبال الصقارين الراغبين في المشاركة بالنسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 المُقام حالياً بمقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض).
وحدد النادي اليوم آخر موعد لتسجيل صقور الجير شاهين لفئة المحترفين السعوديين والجير تبع محترفين سعوديين، وغداً للتسجيل في جير شاهين وقرموشة جير ملاك سعوديين والملاك مفتوح سعوديين، إضافة إلى شوطي صقار المستقبل المخصص للأطفال من الجنسين، وكذلك تسجيل صقور الجير شاهين والجير تبع للمحترفين السعوديين، فيما سيكون يوم الأحد آخر موعد لتسجيل فئة جير تبع ملاك سعوديين وملاك مفتوح سعوديين.
ويفتح نادي الصقور السعودي باب التسجيل أمام المشاركين الدوليين في فئة صقور الشاهين والحر حتى الثلاثاء المقبل، على أن يكون الأربعاء المقبل آخر موعد لتسجيل صقور الجير بيور والقرموشة جير لجميع فئات المشاركين الدوليين، فيما تم تحديد الخميس المقبل الموعد الأخير لتسجيل صقور الجير تبع والجير شاهين لجميع المشاركين الدوليين.
وتتواصل عملية التسجيل لمسابقتي الملواح 400 متر والمزاين في 7 فئات ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يومياً بمقر النادي بملهم، من 12 حتى 8 مساءً.
وتُختتم الثلاثاء المقبل، الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح لفئات المُلاك والمُلاك المفتوح والمحترفين السعوديين، استعداداً لانطلاق الأشواط النهائية التي تحمل اسم كؤوس الملك عبدالعزيز.
وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قد استحدث شوطين جديدين في مسابقة الملواح بنسخته الخامسة، يحملان لقب (سيف الملك)، يتنافس فيهما الصقارون الذين اجتازوا الأشواط التأهيلية وتوّجوا بالأشواط النهائية (كؤوس الملك عبدالعزيز)، حيث يجمع الشوطان نخبة الصقور وأكثرها تميزاً، التي تفوقت على الصقور في فئاتها، وتشريف المتميزين والفائزين بلقب فريد هو (سيف الملك عبدالعزيز).
وبخصوص الشوطين المستحدثين، اللذين يقامان للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في عام 2019، فقد خصص لهما نادي الصقور السعودي جوائز إجمالية تبلغ 1,850,000 ريال، بواقع 925,000 ريال للشوط الواحد؛ ويقامان في ختام المهرجان الذي خصص لمسابقاته جوائز إجمالية تبلغ نحو 30 مليون ريال.