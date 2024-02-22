نائب أمير تبوك: "يوم التأسيس" ذكرى للاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية

وأضاف الأمير "خالد"، في تصريحٍ بهذه المناسبة الغالية: نستذكر في هذا اليوم أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم، منذ الدولة السعودية الأولى التي تأسست قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - في عام 1139هـ/ 1727م، مرورًا بالدولة السعودية الثانية.