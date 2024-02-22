نائب أمير تبوك: "يوم التأسيس" ذكرى للاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية

قال نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الخميس: إن "يوم التأسيس"، ذكرى وطنية للاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو ثلاثة قرون.
ونوه إلى ما حققته المملكة خلال تلك الفترة من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية.
وأضاف الأمير "خالد"، في تصريحٍ بهذه المناسبة الغالية: نستذكر في هذا اليوم أمجاد من بنوا وأسسوا لهذا الكيان العظيم، منذ الدولة السعودية الأولى التي تأسست قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - في عام 1139هـ/ 1727م، مرورًا بالدولة السعودية الثانية.
وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يدّ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، والتي قامت على المنهج القويم "كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
وتابع قائلاً: "إن هذه الذكرى الغالية، التي تربط أبناء هذه الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره الراسخة، تأتي تجسيدًا للعمق التاريخي لهذا الوطن، وتبرز المكانة الرفيعة للمملكة وثقلها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي.
وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -".
وفي ختام تصريحه، سأل نائب أمير منطقة تبوك، الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.