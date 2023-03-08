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وثائقي في يومها العالمي.. "الداخلية" تستعرض دور المرأة في القطاع العسكري
في خدمة الحجاج واستقبال البلاغات والتعامل مع الحوادث وقطاع الجوازات
نشرت وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على موقعها في "تويتر"، فيلمًا وثائقيًا عن دور المرأة العاملة في الميدان العسكري تحت عنوان "المرأة السعودية.. قوة، عزيمة، وإرادة".
واستعرض الفيلم جانبًا من دور المرأة العاملة في قطاع الجوازات واستقبالها لضيوف الرحمن والعمل على خدمتهم، وإنجاز الأعمال الموكلة إليها، والعزيمة والإصرار التي أدّت لنجاح المرأة في مختلف الميادين العسكرية.
وتناول الفيلم دور المرأة العاملة في قطاع استقبال البلاغات وتمريرها، والعمل على إيصالها للجهة المختصة في طموحات غير محدودة، وكذلك إنجازاتها المتتالية في الميدان.
واختتم الفيلم باستعراض عسكري ميداني وطرق التعامل مع الحوادث.