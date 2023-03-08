وثائقي في يومها العالمي.. "الداخلية" تستعرض دور المرأة في القطاع العسكري

نشرت وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على موقعها في "تويتر"، فيلمًا وثائقيًا عن دور المرأة العاملة في الميدان العسكري تحت عنوان "المرأة السعودية.. قوة، عزيمة، وإرادة".