رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في أبو ظبي

وأشار آل الشيخ، إلى أهمية الاجتماع الدوري الثامن عشر للمجالس التشريعية الخليجية لما يشكّله من فرصة سانحة وسط هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم سعياً لتنسيق المواقف الخليجية المشتركة والتباحث في الشؤون البرلمانية وعلاقات المجالس التشريعية الخليجية مع مُختلف البرلمانات والتجمعات ذات الصلة، نظراً لما ستحققه هذه العلاقات من فرص لدعم النمو والازدهار ولما يحقق تنمية مستدامة وسط استقرار وأمن شامل في المنطقة والعالم.