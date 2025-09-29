"وجهة عالمية للفرص" .. "منشآت" تنظم ملتقى "بيبان 2025" في نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض

تُنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ملتقى "بيبان 2025" خلال الفترة من 5 - 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، وذلك بمشاركة أكثر من (200) متحدث محلي وعالمي.
ويأتي "بيبان" ليؤكد مكانته بصفته منصة عالمية رائدة، ونقطة التقاء تجمع رواد الأعمال بصنّاع القرار والمستثمرين والخبراء، بما يسهم في بناء شراكات إستراتيجية، واستكشاف فرص نوعية، وتطوير أفكار مبتكرة.
ويعمل الملتقى على ترسيخ بيئة ريادية متجددة في المملكة تقوم على المرونة والجاذبية والاستدامة، بما يعزز الابتكار ويحفز رواد الأعمال على تحويل طموحاتهم إلى مشاريع مؤثرة، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشارك في الملتقى أكثر من (150) جهة ممكنة من القطاعين الحكومي والخاص؛ لتقديم حلول شاملة في مجالات دعم القدرات، والتجارة الإلكترونية، والتمويل، والاستثمار، بما يسهم في تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسعها في السوق المحلي والدولي.
وسيشهد ملتقى "بيبان" العديد من الإطلاقات والاتفاقيات ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في عددٍ من المجالات؛ بهدف دعم الاستثمار في المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نموها، إضافة إلى إيجاد العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي من خلال الحلول التمويلية والاستشارية والتدريبية المتنوعة التي ستقدمها تلك الاتفاقيات والإطلاقات.
ويضم الملتقى (7) أبواب رئيسة صُمم محتواها ليغطي جميع احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي: باب التمكين، وباب التمويل والاستثمار، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التجارة الإلكترونية، وباب المنشآت متسارعة النمو، وباب السوق.
وسيشارك في الملتقى أكثر من (1000) عارض من رواد الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين، إلى جانب المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار، في تجربة فريدة تُسهم في بناء شبكة علاقات عالمية، وفرص استثمارية متعددة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، سامي بن إبراهيم الحسيني، أن ملتقى "بيبان" يمثل منصة عالمية تجمع رواد الأعمال بالمستثمرين وصنّاع القرار؛ ليفتح آفاقًا واسعة أمام رحلة العمل الريادي في كل مراحلها.
وعدّ بيبان جسرًا يربط الأفكار بالاستثمار، ويتيح لرواد الأعمال فرصًا للتواصل المباشر مع المستثمرين والجهات الممكنة، في بيئة محفّزة للابتكار، مؤكدًا السعي من خلال بيبان للإسهام في تكريس مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والابتكار، عبر توظيف ما تتمتع به المملكة من إمكانات كبيرة، وبيئة ريادية جاذبة، وقدرات بشرية ملهمة، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله- من دعم واهتمام كبيرين بهذا القطاع.
ويأتي انعقاد ملتقى "بيبان" امتدادًا لنجاحات النسخ السابقة التي رسّخت مكانته كأكبر منصة ريادية في المنطقة، وأسهمت في إطلاق مئات المشاريع والاتفاقيات النوعية التي دعمت نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسهّلت وصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية.