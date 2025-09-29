"وجهة عالمية للفرص" .. "منشآت" تنظم ملتقى "بيبان 2025" في نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض

وعدّ بيبان جسرًا يربط الأفكار بالاستثمار، ويتيح لرواد الأعمال فرصًا للتواصل المباشر مع المستثمرين والجهات الممكنة، في بيئة محفّزة للابتكار، مؤكدًا السعي من خلال بيبان للإسهام في تكريس مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والابتكار، عبر توظيف ما تتمتع به المملكة من إمكانات كبيرة، وبيئة ريادية جاذبة، وقدرات بشرية ملهمة، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله- من دعم واهتمام كبيرين بهذا القطاع.