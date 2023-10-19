زوج يطلق عروسه بعد أن ظهرت في بث بأحد البرامج

وبين "السعد" أن إحدى الحالات التي كانت على اطلاع عليها، وهي لأحد الأزواج بعد أن حدد موعد الزفاف، وقام بحجز قاعة الأفراح ودفع المبلغ؛ وبعدها بعدة أيام وأثناء ترتيب حفل الزفاف، اكتشف بالصدفة أثناء تصفحه أحد البرامج أن الفتاة التي يريد الزواج بها ظهرت في البرنامج، ليغضب من هذا الأمر وتحدث خلافات بينهما، بعدها ألغى حفل الزواج.