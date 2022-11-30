أمانة الرياض ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال أكتوبر

أصدرت أمانة منطقة الرياض، مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر أكتوبر المنتهي؛ بهدف تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
وتَضمّنت مؤشرات أداء شهر أكتوبر الماضي، مؤشر أداء أعمال الحفر بمدينة الرياض خلال الشهر، وتصدرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصدارًا للرخص بـ42.561 رخصة؛ فيما تَذَيلت القائمة شركةُ ربط التقنية للاتصالات بـ15 رخصة فقط.
وبلغت رخص الحفر خلال أكتوبر 10.546 ألفًا؛ فيما كان إجمالي الرخص خلال العام 87.998 ألف رخصة في 2022.
وحول عدد المخالفات في شهر أكتوبر، تَصَدرت "الاتصالات السعودية" عدد المخالفات لكل متر طولي من أعمال الحفر بـ1.43.
وفيما يخص نسبة معالجة الشكاوى، جاءت الاتصالات المتكاملة وشركة ربط تقنية الاتصالات في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها الاتصالات السعودية 99.6%، وحلت وزارة النقل في ذيل القائمة بنسبة 25.5%.
وضمن قائمة أكثر الجهات مخالفة في جودة تنفيذ الحفر جاءت "الاتصالات السعودية" في الصدارة بنسبة 0.10 وأقلها الأمانة 0.006.