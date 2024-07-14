8 ملايين مركبة عبرت على طرق المملكة الأسبوع الماضي

وأضافت: أن منطقة مكة المكرمة سجلت 3.3 ملايين مركبة، فيما جاءت باقي المناطق على النحو التالي: الشرقية 1.2 مليون، والرياض مليون، والمدينة المنورة 932 ألفًا، والقصيم 459، وتبوك 255 ألفًا، وحائل 242 ألفًا، والجوف 177 ألفًا، والباحة 177، ونجران 169 ألفًا، والحدود الشمالية 122 ألفًا، وجازان 100 ألف.