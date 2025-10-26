البروفيسور بيتر غودسبي .. "كاوست" تستقطب أحد أبرز أطباء وعلماء الأعصاب في العالم

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، تعيين البروفيسور بيتر غودسبي، أحد أبرز أطباء الأعصاب وعلماء الأعصاب في العالم، بمنصب المشارك الأعلى لرئيس الجامعة والعميد المؤسس لقسم العلوم الطبية الحيوية الجديد في الجامعة.
ويمثّل انضمام البروفيسور غودسبي، المعروف بأبحاثه الرائدة التي غيّرت المفاهيم السائدة حول فهم وعلاج الصداع النصفي والصداع العنقودي، محطةً فارقة في مسيرة كاوست، إذ يُعزز قدرات المملكة والجامعة على تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات مؤثرة تمتد من مختبراتها إلى منظومات الرعاية الصحية في المنطقة.
وسيتولى البروفيسور غودسبي في كاوست، قيادة إنشاء القسم الأكاديمي الرابع في الجامعة، المخصص للعلوم الطبية الحيوية، حيث سيشغل منصب العميد المؤسس، وستكون خبرته محورًا رئيسًا في تطوير قسم علوم الأعصاب، وتعزيز قدرات الجامعة في مجال الطب التجريبي والتجارب السريرية، إلى جانب بناء شراكات عالمية تُسهم في تسريع إيجاد حلول للأمراض العصبية.
وكان البروفيسور غودسبي، قد قاد أبحاثًا مبتكرة حدّدت دور الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP) كمحرك أساسي للصداع النصفي، وهو اكتشاف أدّى إلى تطوير فئات جديدة بالكامل من الأدوية المخصصة لعلاج هذا النوع من الصداع، ما أسهم في تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم, ونظير هذه الإسهامات حاز في عام 2021 جائزة الدماغ (Brain Prize)، وهي أرفع جائزة عالمية في مجال علوم الأعصاب، كما انتُخب زميلًا في الجمعية الملكية البريطانية (Royal Society) عام 2022.
وأفاد رئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن، أن هذا التعيين يُجسد استثمار كاوست الإستراتيجي في استقطاب المواهب العالمية، والتزامها بأن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار في مجالات الصحة، بما يدعم على نحو مباشر أولويات المملكة الصحية ورؤية المملكة 2030.
يُذكر أن البروفيسور غودسبي، حصل على درجة الطب والتدريب الأولي في علم الأعصاب من جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) في أستراليا, وشملت تدريباته البحثية وما بعد الدكتوراة العمل في جامعة كورنيل وفي باريس، تلتها فترة تدريب متقدمة في مستشفى كوين سكوير في لندن, كما شغل مناصب قيادية في جامعة نيو ساوث ويلز، ومعهد الأعصاب في يونيفرسيتي كوليدج لندن (UCL)، وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF).