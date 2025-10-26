البروفيسور بيتر غودسبي .. "كاوست" تستقطب أحد أبرز أطباء وعلماء الأعصاب في العالم

وكان البروفيسور غودسبي، قد قاد أبحاثًا مبتكرة حدّدت دور الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP) كمحرك أساسي للصداع النصفي، وهو اكتشاف أدّى إلى تطوير فئات جديدة بالكامل من الأدوية المخصصة لعلاج هذا النوع من الصداع، ما أسهم في تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم, ونظير هذه الإسهامات حاز في عام 2021 جائزة الدماغ (Brain Prize)، وهي أرفع جائزة عالمية في مجال علوم الأعصاب، كما انتُخب زميلًا في الجمعية الملكية البريطانية (Royal Society) عام 2022.