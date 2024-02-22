شاهدٌ على الإنجازات المبهرة.. أمين عام "مجلس التعاون" يهنئ القيادة بـ"يوم التأسيس"

وأعرب خلال هذه المناسبة، عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توثيق أواصر التضامن والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لخدمة العمل الخليجي المشترك وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على دول مجلس التعاون وشعوبها، تحت قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله.