مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب استشاري علاج العقم وأمراض النساء والولادة بجامعة مونتريال

انضم إلى الكفاءات الطبية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، الدكتور وائل عصام جمال، استشاري أمراض النساء والولادة والعقم والغدد التناسلية، الأستاذ بكلية الطب جامعة مونتريال، وعضو الجمعية الكندية للخصوبة وأمراض الذكورة (CFAS).
ويشغل الدكتور وائل منصب رئيس وحدة العقم والحقن المجهري بالمستشفى، وهو حاصل على الزمالة والبورد الكندي في طب النساء والولادة والعقم والغدد التناسلية، إضافة إلى البورد الأمريكي، وزمالة الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا (FRCSC)، والكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG).
سبق للدكتور وائل أن عمل استشاريًا ومديرًا لبرنامج الفحص الوراثي في المركز الطبي الأكاديمي OVO Fertility التابع لجامعة مونتريال في كندا لمدة عشرين عامًا، كما عمل في مستشفى د. جورج دومون في مونكتون، ومستشفى سانت ماري التابع لجامعة مكغيل، ومستشفى ساكر كور في مونتريال – كندا، إلى جانب مشاركته في برنامج الإقامة في طب النساء والتوليد بجامعة مكغيل، ومشاركته السابقة في مستشفى الحرس الوطني بجدة. ويملك خبرة تجاوزت عشرين عامًا في هذا المجال.
شارك الدكتور وائل في تأليف العديد من الأبحاث المحكمة المنشورة في مجلات علمية مرموقة مثل:
Reproductive BioMedicine Online, Human Reproduction, J Assist Reprod Genet, Fertility & Sterility Reviews, Reproduction, Middle East Fertility Society Journal، وغيرها. كما أنه باحث رئيسي ومشارك في عدة تجارب سريرية دولية حول التلقيح الصناعي، وانغراس الأجنة، وبطانة الرحم المهاجرة، وتكيس المبايض، والتهاب بطانة الرحم المزمن، والخصوبة.
ويقوم الدكتور وائل بتشخيص وعلاج أمراض النساء والعقم، ومشاكل الغدد التناسلية والرحم والمبايض باستخدام أحدث وسائل الجراحة، بما في ذلك تنظير الرحم لتشخيص التشوهات الخلقية ومتلازمة تكيس المبايض (PCOS) والتهاب البطانة المزمن. كما يعالج العقم وتأخر الإنجاب عبر التلقيح الصناعي (IVF) والحقن المجهري (ICSI) والفحص الوراثي قبل الزرع (PGT) وتقنيات التجميد، إضافة إلى التعامل مع حالات فشل الانغراس والإجهاض المتكرر.
ويأتي انضمام الدكتور وائل جمال إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية تماشيًا مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة وذات الخبرة الطويلة في مختلف التخصصات، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمراجعين.