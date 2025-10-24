مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب استشاري علاج العقم وأمراض النساء والولادة بجامعة مونتريال

سبق للدكتور وائل أن عمل استشاريًا ومديرًا لبرنامج الفحص الوراثي في المركز الطبي الأكاديمي OVO Fertility التابع لجامعة مونتريال في كندا لمدة عشرين عامًا، كما عمل في مستشفى د. جورج دومون في مونكتون، ومستشفى سانت ماري التابع لجامعة مكغيل، ومستشفى ساكر كور في مونتريال – كندا، إلى جانب مشاركته في برنامج الإقامة في طب النساء والتوليد بجامعة مكغيل، ومشاركته السابقة في مستشفى الحرس الوطني بجدة. ويملك خبرة تجاوزت عشرين عامًا في هذا المجال.