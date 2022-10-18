لماذا تًعتبر سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 شيئًا ضروريًا لعشاق الموضة في كل مكان

هل يمكن للهواتف الذكية أن تكمل خزانة الملابس حقًا؟ اعتاد الكثيرون على تنسيق الهواتف الذكية مع كل جانب من جوانب ملابسهم.
خاصةً مع ظهور عصر التكنولوجيا، ما كان في السابق ذخيرة بسيطة من الملابس والإكسسوارات قد توسع الآن ليشمل الأدوات التقنية.
يختار الكثيرون تجميل ملابسهم باستخدام سماعات الرأس أو حتى الساعات الذكية الأنيقة، بل في بعض الأحيان يذهبون إلى مدى امتلاك أنماط متعددة لكل جهاز لتناسب النشاط أو الزي.
تم تصميم هواتف سلسلة HUAWEI nova 10 مع وضع ذلكفي الاعتبار؛ لمواكبة الموضة ونمط الحياة والجمال الرائج لجيل الشباب.
إليك كيفية دمج هواتف سلسلة HUAWEI nova 10 في أنماط الحياة وعادات الموضة المختلفة.
اسم nova مشتق من الكلمة اللاتينية "novas”، الذي يدل على أن كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار شغف الشباب عند السعي لتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل. تم إنشاء هذه الهواتف على أساس التكنولوجيا المبتكرة، حيث يسعى كل جيل من هواتف سلسلة HUAWEI nova إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعلية ذكية. مع وضع هذه الأيديولوجية في الاعتبار، تأتي إطلاق سلسلة HUAWEI nova 10 الجديدة، التي تنقل السلسلة إلى جيلها العاشر.
اعتبارًا من يوليو 2022، جمعت سلسلة هواتف novaأكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.
غالبًا ما يتم رصدهم في المناسبات الاجتماعية، ويستمتع الشباب والمستخدمون الاجتماعيون بالتواجد وسط الحشود.
يحبون التعبير عن شخصيتهم الفريدة والتأكد من ارتداء الزي الذي يبدأ المحادثات.
لإكمال خيارات الموضة الجريئة والصاخبة، تجلب هواتف سلسلة HUAWEI nova 10 اللون رقم 10 الذي قديكون مجرد تطابق مثالي مع المستخدمون الاجتماعيين: الهواتف المتلألئةواللوحات المعدنية ملفتة للنظر وتناسب كل لون يمكن أن تفكر فيه.
من خلال الجمع بين اللون الفضي المعدني الأنيق مع تصميم Star Orbit Ring الذهبي وتصميم أيقونة nova، تتألق الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد للهاتف بطبقة تلو الأخرى لعرض تغييرات رائعة في الألوان تحت الأضواء والظلال المختلفة.
قام تصميم Star Orbit Ring بتكييف عملية طلاء مزدوجة اللون فيتصميم Star Orbit Craft، والتي تضفي لمعانًا مستقبليًا على الهاتفللحصول على مظهر فريد ومميز.
كما أن الفراشات الاجتماعية مغرمة أيضًا بمواكبة أحدث دروس الماكياج واتجاهات العناية بالبشرة وهي أنواع الجماليات التي تعيش وتتنفس.
قد ينجذبون أيضًا إلى الألوان الأكثر نعومة التي تحلم بها أحلام اليقظة وينتبهون إلى كل تفاصيل مظهرهم، حتى الشعر والأظافر.
لتحسين مظهرهم، قد يكون هاتف HUAWEI nova 10 في برو فانس هو الخيار الأفضل للهاتف الذكي.
برو فانس هو لون أرجواني باستيل مستوحى من حقول الخزامى في برو فانس، فرنسا.
مثل Starry Black واللون رقم 10، تم طلاء هاتف HUAWEI nova10 في برو فانس بطبقة مزدوجة لإضفاء طبقات من اللمعان الخفيف فوق مظهرهالأرجواني الباستيل.
يكمل اللون الأرجواني اللامع لألوان بروفانس الملابس ذاتالألوان اللطيفة، مثل الألوان البيج والخوخية والبنفسجية) ويمكن أن يكمل حتىأنماط الأظافر العصرية ذات الألوان الباستيل. يأتي اللون الأخضر النعناع علىهاتف HUAWEI nova 10 SE مع عملية Starry Flash Craft ويكمل تصميمStar Orbit Ring. ي يُظهر اللون الأخضر ذو الطبقات الأنيقة مع الضوءالمتلألئ طاقة الشباب التي لا حدود لها.
مثل العديد من الرؤساء التنفيذيين التقنيين المشهورين، يُعرف المؤثرون التقنيون بميلهم إلى ارتداء الملابس البسيطة.
يتمتعون في الغالب بأنماط حياة فعالة وعملية، وغالبًا ما يتم رؤيتهم يرتدون ملابس أحادية اللون أو ذات لون محايد تعطي الأولوية للمواد الفاخرة والراحة.
مثل الكثير من اختياراتهم للأزياء، فإنهميستمتعون بالأدوات ذات التصميمات الأنيقة التي تتمتع بميزة فاخرة لتكملمظهرهم. هذا هو السبب في أن هاتف HUAWEI nova 10 Pro باللون الأسود النجمي – Starry Black قد يكون أداة تكميلية جيدة.
مستوحى من ليلة اكتمال القمر الهادئة من النجوم المتلألئة، فإن متغيّر StarryBlack عبارة عن لون مميز يتميز بتصميم HUAWEI nova Star OrbitCraft لإضفاء مظهر أنيق ومستقبلي ع. وفي الوقت نفسه، يضيء غبار النجومالذهبي في الأسفل ليضيف لمسة رقيقة من الفخامة.
غالبًا ما يُرى مُحبي السفر وهم يرتدون ملابس رياضية مريحة وخفيفة تبدو أنيقة.
سواء على الشاطئ أو يستمتعون بإطلالة جبلية خلابة، فإنهم يؤمنون بالمظهر الجيد أينما كانوا ويحتقرون الملابس الضخمة التي قد تبطئهم.
سيجد محبو السفر أن التصميم خفيف الوزن لسلسلة هواتف HUAWEInova 10 Series لا يقاوم. يبلغ سمك هاتف HUAWEI nova 10 6.88 ملم ويزن 168 جرامًا، بينما يأتي هاتف HUAWEI nova 10 Pro بسماكة 7.88 ملم ويزن 191 جرامًا.
من ناحية أخرى، هاتف HUAWEI nova 10 SE بسماكة 7.39 ملم، يناسب راحة اليد مثل اليد في القفاز. مع هذا الهاتف الذكي خفيف الوزن، لم يعد المسافرون العصريون المهتمون بالظهور في أفضل حالاتهم عند حمل حقائب حبال أصغر بحاجة إلى القلق بشأن الملابس الضخمة التي تتقلص من أسلوبهم، خاصةً لرحلات التسوق أو المشي لمسافات طويلة في الطبيعة خلال عطلاتهم.
مهما كان أسلوبك في الموضة، فإن جماليات سلسلة هواتف HUAWEI nova10 متعددة الاستخدامات ورائعة ويمكن أن تلائم خزانة ملابسك لأي نمط حياةوجمالية تعيش بها!
يتوفر الآن هاتف HUAWEI nova 10 Pro الجديد بألوان Starry Silver وStarry Black للطلبات المسبقة في المملكة العربية السعودية بسعر 2599 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.
بالإضافة إلى ذلك، يتوفر أيضا الآن للطلب المسبق هاتف HUAWEI nova 10 بسعر 1999 ريال سعودي وهاتف HUAWEI nova 10 SE بسعر 1399 ريال سعودي.
يشمل عرض الطلب المسبق على هدايا بقيمة 1361 ريال سعودي تشمل سماعات HUAWEI FreeLace Lite و HUAWEI Care الذي يشمل حماية للشاشة لمدة ثلاث اشهر و ضمان سنتين ساري في دول الخليج ومصر، وباقةHUAWEI Petal One VIP