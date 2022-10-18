لماذا تًعتبر سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 شيئًا ضروريًا لعشاق الموضة في كل مكان

اسم nova مشتق من الكلمة اللاتينية "novas”، الذي يدل على أن كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار شغف الشباب عند السعي لتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل. تم إنشاء هذه الهواتف على أساس التكنولوجيا المبتكرة، حيث يسعى كل جيل من هواتف سلسلة HUAWEI nova إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعلية ذكية. مع وضع هذه الأيديولوجية في الاعتبار، تأتي إطلاق سلسلة HUAWEI nova 10 الجديدة، التي تنقل السلسلة إلى جيلها العاشر.