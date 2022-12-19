انعقاد اجتماع اللجنة الأذربيجانية السعودية ومنتدى الاستثمار المشترك

وشهد اجتماع اللجنة نقاشًا مفتوحًا حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفي الختام وُقع على محضر الاجتماع السابع للجنة الذي اشتمل على ما اتفق عليه من بنود وبرامج عمل مشتركة.