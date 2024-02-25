لمواكبة تطورات صناعة السيارات الكهربائية.. "ساسكو" توفر شواحن فائقة السرعة في أكثر من 50 موقعاً

ويأتي ذلك حرصاً من ساسكو على التزامها بتحقيق الريادة وتوفيرها لأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها ولمواكبة رؤية 2030، مؤكدةً على التطلعات المستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات والابتكارات.