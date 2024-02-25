لمواكبة تطورات صناعة السيارات الكهربائية.. "ساسكو" توفر شواحن فائقة السرعة في أكثر من 50 موقعاً

أعلنت "ساسكو" أنها بدأت في تنفيذ شبكة محطات الشحن الكهربائي فائقة السرعة، ذلك استمراراً لدورها الريادي لخدمة عملائها، ولمواكبة التطور المتسارع والذي تشهده صناعة السيارات الكهربائية.
وتعمل ساسكو على خطة تتضمن تغطية الطرق الرابطة بين المدن الرئيسية لتوفير الخدمة للسيارات الكهربائية لأكثر من 50 موقعاً وفقاً للعقد الموقع بين ساسكو وشركة سيمنس لتوريد أجهزة ذات مواصفات عالية لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة خلال 20 دقيقة للسيارات المزودة بتقنيات الشحن السريع.
وانتهت ساسكو من تركيب أول هذه الأجهزة في محطة المطار 3 بمدينة الرياض طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويأتي ذلك حرصاً من ساسكو على التزامها بتحقيق الريادة وتوفيرها لأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها ولمواكبة رؤية 2030، مؤكدةً على التطلعات المستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات والابتكارات.