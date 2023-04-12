للحدّ من المخالفات.. مجلس إدارة "تقييم" يعتمد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

واعتمد المجلس تحديث قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وهو امتداد لميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، ويشمل ضوابط السلوك والآداب التي يجب أن يتقيد بها المقيّم المعتمد والعاملون لديه لدى مزاولتهم للمهنة، بما يكفل تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، وضبط مسؤولية المقيم المعتمد في ممارسته لمهنته وتعزيز الحماية النظامية للمقيم المعتمد ولعملائه والأطراف ذوي العلاقة، والتي يكون موعد سريانها بعد 30 يومًا من نشرها في جريدة أم القرى.