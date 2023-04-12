للحدّ من المخالفات.. مجلس إدارة "تقييم" يعتمد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" في اجتماعه التاسع والثلاثين؛ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، والذي يحتوي على منهجية وآلية أعمال الرقابة على مهنة التقييم، مما يسهم في رفع جودة الأداء، ويحد من المخالفات الماسّة بالمهنة ومنسوبيها.
جاء ذلك في إطار تحقيق أهداف نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وقواعد سلوك المهنة وآدابها، وتعزيز الثقة بأعمال المقيّمين المعتمدين، وحوكمة أعمال الرقابة.
واعتمد المجلس تحديث قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، وهو امتداد لميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، ويشمل ضوابط السلوك والآداب التي يجب أن يتقيد بها المقيّم المعتمد والعاملون لديه لدى مزاولتهم للمهنة، بما يكفل تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، وضبط مسؤولية المقيم المعتمد في ممارسته لمهنته وتعزيز الحماية النظامية للمقيم المعتمد ولعملائه والأطراف ذوي العلاقة، والتي يكون موعد سريانها بعد 30 يومًا من نشرها في جريدة أم القرى.