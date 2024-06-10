الشرقية.. تحويلة لإصلاح جسور تقاطع طريق أبوحدرية مع طريق صفوى المطار بالاتجاهين

أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه ابتداءً من يوم الأربعاء 1445/12/6هـ، يتم البدء بأعمال التحويلة المرورية لإصلاح جسور تقاطع طريق أبوحدرية مع طريق صفوى المطار بالاتجاهين.
وقالت الهيئة: استمرارًا لأعمال صيانة الجسور بالمنطقة الشرقية نعلن بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة الشرقية والقوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية إصلاح جسور تقاطع طريق أبوحدرية مع طريق صفوى المطار بالاتجاهين.
وأضافت: سيتم إغلاق الحركة بالكامل أسفل الجسر، وستكون خطة سير الحركة المرورية كالآتي: أولًا طريق أبو حدرية للقادمين من طريق أبو حدرية الرئيس باتجاه الجبيل سيتم تحويل الحركة إلى طريق الخدمة قبل طريق صفوة المطار على أن تعود الحركة مرة أخرى بعد التقاطع، وللقادمين من طريق أبو حدرية الرئيس باتجاه الظهران سيتم التحويل إلى طريق الخدمة قبل طريق صفوة المطار على أن تعود الحركة مرة أخرى بعد التقاطع.
ثانيًا: طريق صفوة المطار للقادمين من طريق مطار الملك فهد الدولي باتجاه صفوة سيتم تحويل الحركة إلى المخرج المتجه إلى طريق أبو حدرية ومن ثم الالتفاف من أقرب دوران ويبعد عن الجسر 17 كم، وعلى القادمين من طريق صفوة باتجاه المطار الدخول من بوابة المطار الجنوبية وذلك عن طريق السير على طريق الجبيل السريع جنوبًا ثم التوجه إلى طريق الملك فهد للوصول إلى المطار.