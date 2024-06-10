الشرقية.. تحويلة لإصلاح جسور تقاطع طريق أبوحدرية مع طريق صفوى المطار بالاتجاهين

ثانيًا: طريق صفوة المطار للقادمين من طريق مطار الملك فهد الدولي باتجاه صفوة سيتم تحويل الحركة إلى المخرج المتجه إلى طريق أبو حدرية ومن ثم الالتفاف من أقرب دوران ويبعد عن الجسر 17 كم، وعلى القادمين من طريق صفوة باتجاه المطار الدخول من بوابة المطار الجنوبية وذلك عن طريق السير على طريق الجبيل السريع جنوبًا ثم التوجه إلى طريق الملك فهد للوصول إلى المطار.