العالمي يزيد الراجحي يستعد لتكرار إنجازه في رالي تبوك تويوتا للمرة الثانية
بالموعد والتحدي، يستعد البطل العالمي السعودي، يزيد بن محمد الراجحي، للمغامرة الكبرى في رالي تبوك تويوتا، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2024. سيكون موعدنا مع الإثارة والتشويق في الفترة ما بين 08 و11 من شهر مايو الجاري في شمال غرب المملكة.
لا يعدو الراجحي بأن يكون رمزاً للأداء المذهل، فقد أبهرنا بتفوقه المطلق في المواسم السابقة وخاصة في سلسلة البطولة الوطنية الفريدة من نوعها، البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية وفي جميع جولاتها أنحاء المملكة محطماً الأرقام القياسية، حيث سيطر ببراعة في أعلى فئة للسيارات، محققاً الفوز في جميع الجولات السابقة على متن سيارته التويوتا هايلوكس أخرها كانت في رالي حائل مطلع هذا العام.
ويعد هذا الموسم الرابع للبطولة حيث يثبت الراجحي مرة أخرى أنه ملك المغامرة وسيد التحدي مواصلاً مسيرة نجاحه محلياً وعالمياً ليتحدى نفسه مدى قدرته على تحطيم الأرقام وتحقيق الانتصارات المتسلسلة.
وعلى جانب السائق الأسطوري يزيد، سيجلس الملاح الألماني الخبير تيمو غوتشالك، جاهزين نحو الصدارة لقيادة المقاتلة اليابانية، سيارة تويوتا هايلوكس والمُعدة بعناية فائقة من قبل فريق أوفردرايف للسباقات الذي يشكل شراكة قوية مع تويوتا في تطوير طراز "هايلوكس" للراليات الصحراوية.
ومع بداية المغامرة للنسخة الثانية من رالي تبوك، ينطلق البطل وملاحه على مدى ثلاثة أيام مليئة بالتحديات في صحراء تبوك، يتخطون خلالها مسافة قدرها 807 كيلومتر عبر مسارات متنوعة من الحصى والرمال وبين الجبال. وتمتد مسافة المراحل الخاصة على مدى.419 كيلومتر، مُقسمة إلى ثلاث أقسام تنافسية تحت الضغط والسرعة.
ومن زاوية أخرى، يبحث الراجحي الفائز بلقب البطولة السعودية تويوتا ثلاث مرات عن الفوز الثاني في تبوك تويوتا نهاية هذا الأسبوع وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها البطولة في منطقة تبوك، ولكن قد سبق البطل العالمي المرور من هذه المنطقة في مرحلتين من مسار رالي داكار 2021 كما أن تضاريسها قريبة من رالي الأردن.
وقال الراجحي: "إنطلاقة موسم 2024 لم تكن بالضبط كما نحب، ولكن بتحدياتها جاءت الفرص، وفي رالي حائل الدولي، أثبتنا جدارتنا وحصلنا على الانتصار الباهر والذي كان ضمن كأس العالم للراليات الباها، بعدها أنهينا في مركز الوصافة في رالي أبوظبي وحصولنا على نقاط ثمينة في رالي رايد البرتغال"
"اليوم، نحن في تبوك بروح الفائزين، لنخوض المعركة ونتحدى الصعاب، وبيننا وبين النجاح نسعى لتحقيق الفوز مجدداً، لنضع بصمتنا على رمال تبوك، ونرتقي بالرياضة لمستويات جديدة، إن هذا الحدث ليس مجرد سباق، بل هو تجسيد لروح المنافسة والتفاني، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا منه. استضافة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تبوك مرة أخرى تعزز من عظمة هذه البطولة، وتظهر الروح الرياضية العالية في المملكة العربية السعودية.".
وأكمل الراجحي: "ينتظرنا تحدي جميل في بطولة السعودية تويوتا لهذا الموسم وأعتقد أنها محطة ممتازة لسيارتنا، عملنا على الضبط المناسب للسيارة في يوم التجارب أمس وكل شي على ما يرام. التضاريس هنا جبلية ورائعة بين المسارات الحصوية والرملية وهي من المناطق التي تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة"
"جاهزون ومعنوياتنا عالية جداً ونتمنى من الله أن يجعل التوفيق حليفنا في هذا الرالي وانا على يقين تام بإذن الله بأننا قادرون أنا وجميع الفريق في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهنا في الراليات المختلفة في مسيرتنا معاً."
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي جميل لرياضة المحركات على دعمهم ورعايتهم المستمرة للبطل السعودي في جميع مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية والمحلية.
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي جميل لرياضة المحركات على دعمهم ورعايتهم المستمرة للبطل السعودي في جميع مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية والمحلية.
الجدول الزمني لـ رالي بتبوك تويوتا:
8 مايو | التدقيق الإداري والتدقيق الفني المسبق + المؤتمر الصحفي
9 مايو | المرحلة التأهيلية: (7 كلم) + حفل إنطلاق رالي تبوك تويوتا
10مايو | المرحلة الأولى: (245) كلم
11 مايو | المرحلة الثانية: (168) كلم + حفل التتويج في مدينة الملك خالد الرياضية