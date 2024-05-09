العالمي يزيد الراجحي يستعد لتكرار إنجازه في رالي تبوك تويوتا للمرة الثانية

"اليوم، نحن في تبوك بروح الفائزين، لنخوض المعركة ونتحدى الصعاب، وبيننا وبين النجاح نسعى لتحقيق الفوز مجدداً، لنضع بصمتنا على رمال تبوك، ونرتقي بالرياضة لمستويات جديدة، إن هذا الحدث ليس مجرد سباق، بل هو تجسيد لروح المنافسة والتفاني، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا منه. استضافة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تبوك مرة أخرى تعزز من عظمة هذه البطولة، وتظهر الروح الرياضية العالية في المملكة العربية السعودية.".