أمانة حائل تُغلق 69 منشأة مخالفة خلال الربع الثالث من 2022م

وقال المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي: الجولات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية والتجارية والصناعية والتأكد مـن جودة الخدمة المقدمة وتطبيق كافة الاشتراطات، حيث بلغت درجة امتثال المنشآت فيها 96%.