أمانة حائل تُغلق 69 منشأة مخالفة خلال الربع الثالث من 2022م

نفّذت أمانة منطقة حائل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 4962 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط ومخالفة وإغلاق 69 منشأة.
وتمّت مصادرة وإتلاف 852 كجم و165 لتراً من المواد الغذائية التالفة، إضافة إلى 210 كجم من الأغذية الأخرى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي: الجولات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية والتجارية والصناعية والتأكد مـن جودة الخدمة المقدمة وتطبيق كافة الاشتراطات، حيث بلغت درجة امتثال المنشآت فيها 96%.
وأضاف: خلال هذه الفترة؛ تم إصدار عدد 2695 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية.
وأكّد "آل علي"، استمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التي تعنى بالصحة العامة على مدار الساعة وتطبيق العقوبات من إغلاق وفرض غرامات مالية للأنشطة المخالفة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عند وجود أي ملاحظات عبر منصة بلاغات بلدي 940 وذلك لمدينة صحية وممتثلة.