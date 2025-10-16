القيادة تعزّي رئيس كينيا في وفاة رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة للرئيس الكيني، عبّر فيها عن بالغ التعازي وصادق المواساة، قائلاً: "تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق السيد رايلا أودينغا، وأعرب لفخامتكم، ولأسرة الفقيد كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".