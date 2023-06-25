الحاج "المشاعرة": فقدت قدمَيّ ووظيفتي.. وحقّق لي خادم الحرمين الشريفين حلمي بأداء الحج

وتعبيرًا عن حبّه وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، كتب عمر رسالةً، أعرب خلالها عن شعوره تجاه حكومة المملكة، بكلمات نابعة من القلب، شكر بها القيادة وجهودها تجاه الحجاج والمعتمرين، مقدمًا في الوقت نفسه شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين؛ نظير ما وجده من تسهيلات منذ ركوبه الطائرة لحين وصوله إلى المشاعر المقدسة.