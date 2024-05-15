بنك التصدير والاستيراد السعودي يعزز دور ائتمان الصادرات في النمو والتوسع

وسلّط الضوء على رؤية البنك والدور الاستراتيجي في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال تمكين الشركات المحلية والقطاعات الناشئة، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات السعودية، وضمان وصولها لكل الأسواق العالمية، الأمر الذي يدعم حركة التجارة بين المملكة وشركائها الدوليين، ويزيد مساهمة الصادرات السعودية غير النفطية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.